全球冠病病例破320万 美国死亡人数超过6万

（早报讯）全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例破320万起，死亡病例近22.8万起。其中，美国仍是疫情最严重的国家，该国死亡人数已超过6万人。

美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据，截至新加坡时间星期四（30日）傍晚6点，全球确诊病例数超过10万起的国家有7个：其中，美国超104万例，西班牙23.6万余例，意大利20.3万余例，法国、英国、德国各有16.6万余例，土耳其11.7万余例。

病亡人数方面，美国仍是死亡人数最多的国家，超过6万人因冠病死亡。此外，意大利病亡2万7682起，法国2万4087起，西班牙2万4275起，英国2万6097起。

世卫组织总干事谭德塞29日在例行记者会上表示，距1月底世卫组织宣布冠病疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”已过去3个月。世卫组织根据《国际卫生条例》规定，将于4月30日召开突发事件委员会会议，对疫情现状展开讨论和评估，更新疫情应对建议。

突发事件委员会将向总干事提出疫情是否仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”的建议。

谭德塞表示，该组织目前正努力为各国提供未来几周和几个月所需的关键战略、解决方案和物资。他表示，世卫组织从疫情之初就迅速果断地采取行动、作出回应并向世界发出警告。谭德塞再次呼吁全球团结抗疫，“人类比以往任何时候都更应该团结起来战胜这种病毒”。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安则指出，部分研究结果显示，即使在病毒传播密集地区，已有抗体的人群比例仍很低，意味着绝大多数人仍易感。因此疾病复发的几率很高，尤其是在控制、封锁措施过快取消，又没有发现病例、提高检测和社区遵守规定等措施的情况下。