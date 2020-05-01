美过去六周首申请失业救济人数破3000万

（早报讯）美国最新数据显示，过去六周，美国首次申请失业救济人数累计已突破3000万。

新华社报道，美国劳工部周四（4月30日）公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济人数达到383.9万，高于市场普遍预期的350万。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情导致美国经济大面积“停摆”，劳动力市场受重创。截至4月25日一周，美国首次申请失业救济人数比此前一周修正后的444.2万减少60.3万。虽然该指标实现连续四周回落，但仍处于历史高位。

数据还显示，截至4月18日一周，美国全国领取失业救济人数为1799.2万，继续创历史新高。投保人员中正接受失业救济人数占比的投保失业率环比上升1.5个百分点至12.4%，也创历史峰值。

美国劳工部即将在5月8日公布4月份就业报告。市场普遍预计当月失业率可能上升至15.1%，远高于3月份的4.4%。同时，非农业部门就业人数预计将减少225万。美联储主席鲍威尔认为，4月份美国失业率很可能超过10%。

劳动力市场危机凸显出更大范围的经济活动出现下滑。美国商务部29日公布的数据显示，一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算下滑4.8%，创国际金融危机以来最大降幅，预计最终修正数据出炉时将更加糟糕。