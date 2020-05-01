美3月个人消费创历史最大降幅

（早报讯）美国商务部周四（4月30日）公布的数据显示，3月份个人消费支出环比下降7.5%，创历史最大降幅，同时储蓄率升至39年来最高水平，凸显2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情下，美国个人消费极度低迷。

新华社报道，受疫情影响，美国各州普遍颁布“居家令”，多数消费场所关门，导致3月份个人消费支出创纪录下滑。当月，美国个人消费支出降幅创自1959年有可比数据以来最高值，且远高于市场普遍预期。

同时，由于企业停工停产，当月美国居民可支配收入环比下降2%，储蓄率从2月份的8%升至13.1%，为39年来最高水平。

数据还显示，3月份个人消费支出（PCE）价格指数同比增幅从2月份的1.8%下滑至1.3%。剔除能源和食品价格后，核心PCE价格指数同比增长1.7%，增速较前月下降0.1个百分点。

个人消费支出约占美国经济总量的70%，是过去10年推动美国经济持续扩张的主引擎。然而，自疫情在美暴发以来，消费者被迫居家，个人消费大幅减少，拖累经济陷入萎缩。

美国商务部4月29日公布的数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算下滑4.8%，创国际金融危机以来最大降幅。其中，当季个人消费支出剧降7.6%，是1980年以来最差表现。