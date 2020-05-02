澳洲总理：无证据显示病毒来自中国实验室

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）说，澳洲没有证据表明冠病来自中国实验室。莫里森此前呼吁对冠病疫情展开全球调查，受到中国的反对。

据路透社报道，莫里森周五（5月1日）在堪培拉的一次新闻发布会上，被问及美国总统特朗普的言论时说，澳大利亚没有证据表明冠病来自中国实验室。

特朗普周四说，他看到了冠病和中国武汉的病毒实验室相关的证据，但是拒绝透露更多细节。

莫里森还表示，对病毒源头的困惑支持了他推动就了解疫情是如何开始的、然后在全球迅速蔓延展开调查。

他说，“我们知道它始于中国，我们知道它始于武汉，最可能的场景是来自野生动物湿市场，但这是一个需要彻底评估的问题。”

自4月中旬澳洲政府开始争取对疫情展开国际调查的支持以来，澳大利亚和中国之间的关系一直紧张。

中国认为呼吁调查是美国牵头的反对中国努力的一部分，但莫里森说，世界需要确切地了解发生了什么，以防止再次出现这样的疫情。

目前为止，冠病疫情已经造成20多万人死亡，并使全球大部分经济陷入停顿。

莫里森说:“这就是为什么了解发生了什么是如此重要，以确保我们能够防止这样一场范围广泛的全球性灾难再次发生。”

中国驻澳大利亚大使表示，中国消费者可能会抵制澳大利亚的牛肉、葡萄酒、不再来澳大利亚旅游和读大学，以回应这一要求进行调查的呼声。莫里森政府成员称这是“经济胁迫威胁”。