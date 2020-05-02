六周的封锁下周解除 尼泊尔人期待生活早日如常

（早报讯）尼泊尔出现冠状病毒疫情后，在3月下旬宣布进行全国性封锁，同时也要求国际、国内航班停飞，好些人顿时没了收入。据预测，到7月中旬结束的财政年度的经济增长将是四年来的最低水平。

路透社报道，尼泊尔中央统计局30日发布的数字显示，经济将增长2.27％，远低于8.5％的目标，为2015/16年以来的最低水平。去年，经济增长了6.75％。

尼泊尔约有3000万人口，中国新闻社报道，40天的封锁让不少当地民众生活陷入困顿。在加德满都，有不少人是靠打零工领日薪生活，封锁让他们丢了“饭碗”，使得他们不得不走路或者坐车回外地老家。

阿斯米达是一位清洁工。她对记者说，以往自己一周上班6天，每天可收入约6美元（8.45新元），可以负担女儿上小学的费用。“现在我无班可上。我之前没有选择离开加德满都，所以我只能期待这次封锁不要再延长了。”

实际上，为了应对疫情，尼泊尔政府已将封锁期延长了四次。根据目前政策，全国将在5月7日解封。

目前尼泊尔的主要病例发生在南部特莱平原地区。这个地方与印度毗邻，所以不少病例是从印度输入。

观察人士指出，由于尼泊尔和印度之间的地理关系，使得尼泊尔的封锁政策很大程度上要考虑印度的封锁政策。而就在5月1日下午，印度内政部决定将全国封锁延长至5月17日。