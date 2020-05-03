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韩国新增13起冠病病例 下周转入生活防疫阶段

文 / 林煇智

发布 / 2020年5月3日 5:10 PM

韩国从4月19日起放宽之前执行为期近一个月的“社交距离严守期”限制，但延长“保持社交距离”措施至5月5日。不少韩国民众在过去的长周末前往韩国东北部束草市的海滩进行户外活动。（法新社）

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（早报讯）韩国宣布从下周星期三（6日）起正式转入生活防疫阶段，允许民众在遵守防疫方针的前提下举行聚集活动。

韩国国务总理丁世均3日主持召开中央灾难安全对策本部会议上作出上述宣布。丁世均表示，专家、地方政府和居民都认为韩国具备转入生活防疫阶段的条件。

韩国政府将从6日起允许之前暂停运营的设施分阶段重启运营，原则上允许在遵守防疫方针的前提下举行聚集活动。针对人员密集场所，中央政府将把行政命令改为建议，但是各地方政府可以根据情况继续维持行政命令。

至于该国学校具体的开学时间和方案，丁世均表示教育部长将另行公布。另外，如果疫情能继续维持目前的稳定情况，希望保健福祉部和疾病管理本部能探讨调整应急响应级别。

据报道，韩国从3月22日起执行为期近一个月的“社交距离严守期”，4月19日宣布放宽部分限制，但延长“保持社交距离”措施至5月5日。

韩国中央防疫对策本部3日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增13起感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的确诊病例，累计确诊1万零793起。

新增的13起中，10起属于境外输入性病例，三起来自大邱市。境外输入性病例中有5起在机场入境检疫过程中确诊，其余分别为大邱市1例、首尔市和京畿道各2例。

韩国累计死亡病例达250起，星期天新增死亡病例数为零。

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