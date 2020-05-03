韩国新增13起冠病病例 下周转入生活防疫阶段

（早报讯）韩国宣布从下周星期三（6日）起正式转入生活防疫阶段，允许民众在遵守防疫方针的前提下举行聚集活动。

韩国国务总理丁世均3日主持召开中央灾难安全对策本部会议上作出上述宣布。丁世均表示，专家、地方政府和居民都认为韩国具备转入生活防疫阶段的条件。

韩国政府将从6日起允许之前暂停运营的设施分阶段重启运营，原则上允许在遵守防疫方针的前提下举行聚集活动。针对人员密集场所，中央政府将把行政命令改为建议，但是各地方政府可以根据情况继续维持行政命令。

至于该国学校具体的开学时间和方案，丁世均表示教育部长将另行公布。另外，如果疫情能继续维持目前的稳定情况，希望保健福祉部和疾病管理本部能探讨调整应急响应级别。

据报道，韩国从3月22日起执行为期近一个月的“社交距离严守期”，4月19日宣布放宽部分限制，但延长“保持社交距离”措施至5月5日。

韩国中央防疫对策本部3日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增13起感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的确诊病例，累计确诊1万零793起。

新增的13起中，10起属于境外输入性病例，三起来自大邱市。境外输入性病例中有5起在机场入境检疫过程中确诊，其余分别为大邱市1例、首尔市和京畿道各2例。

韩国累计死亡病例达250起，星期天新增死亡病例数为零。