约翰逊称染冠病后 英政府曾制定他死后安排

（早报讯）英国首相约翰逊近日首次披露自己感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）后的情况，并坦言英政府曾制定自己死后的安排。

英国首相约翰逊星期天（3日）在接受《太阳报》专访时透露，自己在感染病毒之后情况急剧恶化，以至于政府已经就自己可能的死亡制定好了对策和安排。

“这是痛苦的时刻，我不会否认，他们已有准备策略，应对‘斯大林死亡’那一种状况，”他说，“我当时状况不是特别的好，我留意到他们有紧急备案……医生们已为最坏情况有万全的准备。”

约翰逊称，在三月底被诊断出感染冠病之后，他曾一度极力否认自己病情的严重程度，因为“真的很不想去医院”。但之后，他自己各项指标曾一度朝着错误的方向发展，“现在回想起来，那时我的医生们迫使我离开岗位是正确的”。

在谈及自己接受的治疗时，约翰逊透露，他在4月7日转入重症监护室后被安排了大量吸氧，“我当时感到非常沮丧，因为这种病没有药也没有治愈的方法”。约翰逊形容，他曾“徘徊在生死关头”，那时他不断自问：“我要怎样才能摆脱这个困境？”

“他们给我带上面罩，然后数公升、数公升地给我输氧，这种状态持续了一段时间。”

约翰逊描述了他在医院与病毒进行“生死斗争”的可怕时刻，承认自己是一个非常幸运的人。约翰逊感谢医护人员，“要感谢那些很棒的照料，让我能撑过去。我没办法解释这是怎么发生的。我很高兴能看到……”，

采访中，约翰逊声音颤抖、眼眶泛红，停顿了一下，深呼一口气后说：“我讲到这些就变得很激动，但这真的是一件很了不起的事情”。