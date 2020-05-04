巴西冠病破10万 极右派反隔离示威

（早报讯）巴西的2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例现已超过10万起，但极右派的巴西总统博索纳罗坚持反对全面停止商业活动，星期天（3日）他继续向支持者喊话，称“人民大军站在民主自由这一边”。

路透社报道，巴西卫生部长当天表示，过去24小时新增4588起确诊病例，死亡病例增加275起，全国累计确诊病例达到10万1147起，累计死亡病例7025起。星期天的病例数比星期六增加约5%，死亡人数增加约4%。

尽管疫情严重，博索纳罗一再淡化病毒威胁，出席大型活动不戴口罩，还开除了与他意见相左的原卫生部长曼代塔。司法部长莫罗上周宣布辞职，并指责博索纳罗撤换联邦警察首长，意图干预涉及其儿子的贪腐调查。高等法院拒绝通过博索纳罗提名的新联邦警察首长人选，且授权对博索纳罗干预司法展开调查。

博索纳罗的支持者星期天在巴西利亚发动示威，呼吁关闭高等法院和国会。博索纳罗通过面簿直播发表演说，称这是一场“自发性”的示威，展现了人民对自由和民主的支持。他指人民要求一个不受任何干预且为巴西未来而努力的政府。

博索纳罗说：“人民站在政府这边。维护法律、秩序、民主和自由的武装部队也站在我们这边。”

同日，数十名巴西公众人物联署向政府发表公开信，敦促政府为生活在偏远地区、医疗匮缺的巴西原住民提供保护。