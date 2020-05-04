欧盟在线募捐弥补全球抗疫资金缺口

（早报讯）由欧盟发起的一个大型在线募捐会议将在周一（4日）举行。此次会议计划筹集80亿美元（约113亿新元），以弥补全球抗击2019冠状病毒疾病（COVID-19）的资金缺口。

这笔资金将用于支持科学家、卫生专业人员、各国政府和各有关国际组织等在全球范围展开合作。

新华社报道，法国总统府星期天发布一份由欧洲一些国家和机构领导人共同签署的联合声明，呼吁国际社会加强在2019冠状病毒疫苗研发等领域合作，并支持世界卫生组织及其他全球卫生机构的抗疫行动。

这份声明由法国总统马克龙、德国总理默克尔、意大利总理孔特、挪威首相索尔贝格和欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同签署。

声明强调，各方在应对冠病疫情方面有着共同利益，在紧密相连的世界，只有所有国家、地区和城镇都控制住疫情，才能实现真正安全。冠病疫情是全球挑战，必须齐心协力寻找针对冠病的疫苗和诊疗方法。

声明说：“我们正在履行二十国集团（G20）领导人应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）特别峰会的承诺，组织大规模协调一致的行动。我们支持世界卫生组织及其他全球卫生机构的抗疫行动，并与其建立全球合作平台，以支持和加快疫苗研发以及寻找有效的诊疗方法。”

声明最后说：“当前是国际社会共同抗击冠病疫情的关键时刻，本着科学与合作的精神，我们将为明天更大的团结奠定基础。在联合国可持续发展目标引领下，我们一定能重新唤起社区、社会和全球力量，不让任何人掉队。”