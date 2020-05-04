马国多州推迟放宽行管令

（早报讯）“透视大马”报道，马来西亚购物中心重开或出现蜂拥人潮，恐导致2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情再度暴发，是该国多个州属意推迟甚至拒绝跟随中央政府实施有条件放宽行动管制令的主要原因。

马国州政府官员与公共卫生专家指出，地方政府需要更多时间来确保企业为建筑工地和工厂员工制定社交距离措施。

雪兰莪州行政议员西蒂玛利亚说，州政府必须在保护生命与维持生计之间取得微妙平衡。西蒂玛利亚说：“我们不希望被关在家数星期的民众蜂拥而出，挤在餐车、食物摊前购买食物准备开斋……商场也必须为应对类似情况做好准备。”

雪州不允许餐馆提供堂食服务、公众只能在特定社区公园运动。西蒂玛利亚说：“我们必须给所有人时间来适当、调整及遵守这些新规则。雪州是一个很大的州属，我们还有几个红区。”

除了雪兰莪，砂拉越、吉打、沙巴、彭亨、吉兰丹、霹雳、柔佛、森美兰，也决定展延或拒绝中央政府于5月1日宣布的有条件放宽行管令。其中，雪州与吉打宣布展延实施有条件放宽行管令，以评估他们是否已做好准备。

吉打州行政议员陈国耀表示，该州是收在到企业、县议会和居民的反馈后作出上述决定。他说：“我们需要更多时间来协调，以确保重新开业时一切顺利。”

Worldometer世界实时统计数据显示，马来西亚至今累计确诊病例6298起，死亡病例105起。