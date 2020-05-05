美国预测冠病死亡人数月底暴增近1倍

（早报讯）美国政府文件显示，特朗普政府内部预测，全美2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡人数到本月底将激增近一倍。

《纽约时报》和《华盛顿邮报》周一（4日）报道，根据美国疾病控制与预防中心的一份文件，到6月1日，美国的新确诊病例预计将增加至每天20万起，死亡病例将增至每天3000起。相比之下，美国目前每天平均增加2万5000至3万起新病例，日增死亡病例介于1500至2000起。

疾控中心文件预测，到5月14日前后，确诊病例和死亡人数将会急剧增加，这将印证许多专家的担忧，那就是美国部分州属恢复经济活动的步伐太快。

白宫没有对文件的真实性提出异议，但强调“这份疾控中心内部文件”还没提交给白宫冠病应对工作组，也未经过跨部门审核。

白宫发言人迪尔说：“文件中的数据不能反映由白宫工作组完成的任何预测模型或由他们分析过的数据。”他说：“总统提出的分阶段重新开放美国指导方针是以科学为推动依据，联邦政府的高级卫生官员和传染病专家也表示同意。”

特朗普5月3日表示，在最糟情况，美国可能会有多达10万人死于冠病。按照疾控中心的预测，若死亡病例增至每天3000起，美国全国的累计死亡病例将很快会超越10万起。

Worldometer世界实时统计数据显示，美国至今累计确诊病例超过120万起，死亡病例6万9468起。