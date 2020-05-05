世卫强调推动冠病疫苗研发和公平分配

（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞说，国际社会在欧盟主办的应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情国际认捐大会上，承诺提供74亿欧元（约114亿新元）资金，用于推动冠病疫苗研发、生产以及公平分配等。

新华社报道，谭德塞周一（4日）在例行记者会上说，不久前他与法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩等共同发起“全球合作加速开发、生产、公平获取冠病防控新工具”的倡议，这一倡议在此次国际认捐大会上得到广泛支持，这是全球团结的表现。

谭德塞说，各国在大会上不仅承诺提供财政支持，而且承诺确保所有人都能在疫情中获得挽救生命的工具；不仅承诺加快产品研发，同时也承诺实现人人得享。他表示，成功与否的标准不仅在于能够以多快的速度开发安全有效的工具，还取决于如何公平地分配它们。“在我们所有人都获得安全之前，没有人是安全的。”

在谈到即将到来的“世界手卫生日”时，谭德塞表示，在冠病疫苗面世前，最好也是最基本的抗疫手段之一就是清洁双手。一个简单的洗手动作就可能决定一个人的生死，但全世界仍有数百万人无法实践这种最基本的预防措施。

谭德塞宣布，世卫组织将在本周启动最新的冠病疫情“战略准备和应对计划”，并更新世卫组织所需的资源。