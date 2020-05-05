美国要降低中国在全球供应链中的作用

（早报讯）美国特朗普政府目前正在推动两项针对中国的计划，一是考虑重新加征关税惩罚中国隐瞒冠病疫情的错误；二是改变全球工业供应链的布局，纠正过度依赖中国的状况。

如今，冠病大流行给美国造成了巨大的经济破坏和生命损失，这促使美国政府下决心改变美国在生产和供应链方面过度依赖中国的状况。美国也希望供应链转移到更为友好的国家。

美国国务院负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿克拉奇对路透社说：“最近几年国务院一直在研究解决这个问题，现在我们在全力推动这一计划。”“我认为，关键是要搞清楚哪些是关键行业，那里是关键瓶颈。”

克拉奇强调，这个事情对于美国的安全非常重要，政府将很快宣布新的措施。

现任的和离任的政府官员透露，美国商务部、国务院和其他部委正在想办法，如何推动企业把外包业务和制造业迁出中国。税收优惠和迁移补贴等具体方案都在研究之中。

路透社引用一位消息人士的话说，“整个政府都在推动这个事情。”他说，政府各部门都在调查，哪些制造业属于“关键”行业，如何在中国以外生产这些产品。

消息人士说，有关供应链迁移问题的讨论非常具体、详细，有政府多部门参与。美国试图建立一个被称之为“经济繁荣网”的“可信任伙伴”联盟。其中包括企业和民间社会团体。它们的运作都必须按照同一套标准，无论是涉及数字业务、能源和基础设施，还是研发、贸易、教育和商业等。