美防长：美军正密切注视中国军事举动

（早报讯）美国五角大楼称，中国趁世界聚焦冠病疫情的时机，在南中国海采取更加激进的行动，美军因此加强了应对措施。

美国国防部长埃斯珀星期一在布鲁金斯学会主持的视讯会议上说，正当世界各国集中精力应对冠病疫情的时候，中国和俄罗斯加强了军事扩张行为，但增强的幅度并不是很大。

埃斯珀：“我不认为他们的挑衅性行为出现了实质性增加。当然，我们看到中国在太平洋地区的行为比以前更加气势汹汹一些，俄罗斯在利比亚和叙利亚这样的地方也很忙碌。”

4月初，中国海警船在西沙群岛海域撞沉了越南一艘渔船。两星期后，北京又宣布在三沙市之下设立西沙和南沙两个行政区，试图强化其主权主张。在军事上，中国以练兵为由，派辽宁号航母及护卫舰队在台湾附近海域和南中国海频繁行动。

同一时期，美国海军第七舰队也一直在那一海域行动，包括两度穿越台湾海峡，以及一连两天在中国自称的西沙和南沙领海内穿越，实施国际法所允许的航行自由行动。

埃斯珀在谈话中提到了这些中国的举动，并证实美军加强了应对中国行为的力度。

埃斯珀：“（美军印太司令部司令）戴维森上将干得很棒，他其实加快了在南中国海行动的节奏，包括在水上、水下和空中的行动。我们正在展开大量的空中监测。我们在台湾海峡实施了好几次穿越。我们正继续密切注视中国的举动。”

埃斯珀部长说，冠病疫情如果持续下去会影响美军的战备能力，但目前的影响不大，迄今为止，美国200万军人当中冠病病毒感染者不到5000人，需要留院治疗的人不到100，因病毒死亡者只有两人。

他说，尽管受冠病疫情影响，五角大楼正继续推进国家国防战略。这项战略视中国为美国的首要安全威胁。

中国军方上星期在一份指责美国军舰进入西沙海域的声明中，称美方应把精力放在本国疫情防控上，为国际抗击疫情多做有益的事。