马国央行今年第三次减息 隔夜利率降至2%

（早报讯）马来西亚国家银行（央行）今天（5日）宣布，再度降低隔夜利率（OPR）50个基点，即从2.5%下调至2%，而创下2009年以来的新低。

此项降息措施旨在减缓2019冠病疫情及能源出口价格下跌所带来的冲击。

这也是央行今年的第三次降息。1月22日，央行宣布降低隔夜利率，从原有的3%至2.75%。接着在3月3日，央行再度调低隔夜利率至2.50%。

马国政府周一刚实施“有条件行管令”，开放已遭封锁长达6周的经济领域。

外电早前经济分析员说，马国今年经济表现将是十年来最糟的一次，央行很可能会再度降息。

路透社引述荷兰国际集团（ING）经济师普拉卡什（Prakash Sakpal）指出，央行大幅度降息乃预料中之事，不会显著影响市场。“我觉得，尽管是以循序渐进方式，投资者乐见疫情受控和开放经济。如果本季度的国内生产总值进一步下跌，本年度余下的时间出现长期负增长和通货膨胀的趋势，到时肯定需要更多的政治支持。”

他预料，央行会在今年内再度降低隔夜利率50个基点。

马国政府过去两个月里两度颁布救市配套，祭出超过2000亿令吉帮助受疫情影响的国民及中小企业等。

央行今年4月预测，马国的经济增长将因疫情而介于-2%至0.5%，不过仍然存在许多不确定的因素。

由于贸易伙伴也受到疫情影响，央行估计，马国2020年的出口将萎缩8.7%，而国际油价的崩盘也将减少液化天然气的出口收益。