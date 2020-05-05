法研究：冠病去年12月已在法国传播 病例与中国无关联

（早报讯）由法国医学团队进行的有关冠病医学研究报告称，冠病去年12月底已在法国传播，病例与中国无关联。

这份题为《冠病病毒已于2019年12月底在法国传播》的研究报告将在医学期刊《国际抗菌药物杂志》上发表，其主要内容最近公布，提供了大量细节。

记者5日看到了这份11页的研究报告。研究指出，科研人员于4月6日至9日对14个选定的病例样本进行冠病病毒测试。这些样本是2019年12月2日至2020年1月16日之间在法国巴黎入院的重症肺炎患者中采集的。

研究公布了去年12月底法国冠病感染者的具体细节。这名患者42岁，在阿尔及利亚出生，在法国生活多年，职业是鱼贩。他的最后一次旅行是2019年8月前往阿尔及利亚。他患有哮喘、II型糖尿病等疾病。该患者于2019年12月27日被送入重症监护室，其症状包括咯血，咳嗽，头痛和发烧。医学检测显示，患者肺部有感染症状。

该患者在重症监护室接受抗生素治疗后恢复良好，3天后转出重症监护室。该患者在今年4月冠病病毒测试中显示是阳性。

研究称，识别法国第一位冠病感染患者具有重要的流行病学意义，将极大改变人们对冠病病毒在法国传播的认知。研究明确指出，由于上述病例与中国没有关联，表明冠病病毒已于2019年12月底在法国人群中传播。

法国巴黎东北郊让-维尔迪耶医院的重症监护室负责人科昂是该研究报告的参与者之一。他此前受访时已确认，法国巴黎大区去年12月底就出现了冠病病例。这一病例比今年1月24日法国卫生部首次确认的外来输入病例早出现将近1个月。