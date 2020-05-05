美一市长表示早在去年11月就患冠病

（早报讯）美国新泽西州贝尔维尔市市长迈克尔·梅勒姆（Michael Melham）提出一个令人吃惊但未经证实的说法，称他于11月在新泽西州感染了冠病病毒，比华盛顿州首例确诊的美国病例早两个月。

梅勒姆说，他已检测出冠病抗体。他表示，自己在11月底病了，那时在离开大西洋城的市政联盟会议后，他感到发冷、幻觉和体温“飞涨”。“感觉好像我是戒瘾的瘾君子。”“我不知道发生了什么事。我从来没有感觉到自己会生病到那种地步。”

梅勒姆11月21日从该常规会议回家后，医生诊断出他的病情恶化，糟糕的症状持续了三个星期。

此前在美国，报告的第一例冠病病例是出现在1月21日，居住在美国西海岸。专家们预测，在很少进行检测的情况下，冠病可能在1月和2月在美国悄然传播。但是，没有人将时间表推到去年11月那么早。

当时医生告诉梅勒姆，他得了流感，休息和喝水后他会好起来的。

最近，他要求医生对他进行血液检查。他星期三得到了结果。结果令他的医生非常震惊：检测结果显示梅勒姆已有新冠病毒抗体。

梅勒姆表示，他不知道自己是不是患上了冠病。“但是我几乎可以肯定，有两个原因：我成年后从未患过严重疾病，而且我拥有的抗体是长期的，而不是最新的。”

他还表示：“我身边也有很多人告诉我，他们曾在去年11月份、12月份生病且症状严重。”