特朗普参观口罩生产厂拒戴口罩

（早报讯）美国总统特朗普在该国暴发2019冠状病毒疾病（COVID-19）数周以来首次离开白宫参观亚利桑那州参观一间口罩生产厂，但他一直拒绝戴口罩。这是该国自暴发冠病以来特朗普一直不愿做的一件事。

彭博社报道，美国总统特朗普周二（5日）飞往亚利桑那州参观霍尼韦尔（Honeywell）为卫生保健工作者制造N95口罩的工厂时只选择戴了护目镜，并充分说明了他不需要，也可能不会这样做的言论。

根据美国政府以及霍尼韦尔的规定，所有参与活动的工人都必须戴口罩。工厂设施上的标语上也清楚标明：“请时时刻刻戴着口罩。”

据报道，自美国疾病控制与预防中心在4月3日建议美国人在公共场合戴口罩以来，特朗普一再表示此举不切实际，毫无意义，而且处于自由世界领导人的尊严之下。

特朗普表示，即使外交旅行已被削减，但他也不忍戴着口罩与“总统，总理，独裁者，国王，皇后”会面。

这是数周以来，特朗普首此离开白宫出访。特朗普行前表示，“他们生产的口罩很好”。他们（美国的工厂）不会生产没有用的口罩，像一些人从某些国家那里得到的那些口罩”。

特朗普在被问到是否会佩戴口罩时说，“如果这是口罩厂生产的，我会戴上的”，但是他最终并没有把口罩戴上。

美国哈佛大学陈公共卫生学院卫生传播学教授维斯瓦纳斯博士说，人民往往会注意到领导人的行为，与他们所给予的建议相互矛盾。他说：“至少，这会使人们感到困惑。”

“在最糟糕的情况下，这甚至可能使他们质疑这些规则是否适用于他们，或信息是否真的那么关键。”