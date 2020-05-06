五岁男童与母亲起争执 开车离家出走遭警方拦截

（早报讯）美国一名五岁孩童因为与母亲起争执，独自开车离家出走，但最终在公路上被警方拦住。

法新社报道，美国犹他州高速公路巡逻队星期二（5日）说，这名孩童星期一（4日）被公路巡逻警拦下后表示，母亲拒绝为他买一辆兰博基尼豪华车，因此他与母亲吵架后离开了家。

公路巡逻警在一条推文中说：“他决定自己开车去加利福尼亚买车。”“但是，他可能有点缺钱，因为他身上只有三美元。”

警方公布事件的行车记录仪视频中显示，这名五岁孩童正驾驶着休旅车，在高速公路穿梭与其他车辆和卡车。孩童在警官摩根对他响警笛后，将汽车驶至高速公路的左侧。

公路巡逻队在星期二布的一份声明中说：“当警员摩根特快步走到车辆驾驶员侧时，他注意到他无法从后窗看到驾驶员的头而感到奇怪。”

摩根在视频中问及男孩的年龄时说，“你只有五岁？”他惊呼说，“哇...你在哪里学到如何开车？”

警方并没有透露男童的身份，当局在拦下男童后成功与他的父母取得联系。男童被拦下的地点与住家有约3-5公里。

声明说：“男童家人说，他的哥哥姐姐那天早上正负责照料他，但哥哥姐姐睡着了，男孩从家里取下了休旅车的钥匙。”

“幸运的是，在这趟短途旅行中没有人受伤，也没有财产损失。”