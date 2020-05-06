美英联合警报：黑客瞄准冠病研究机构

（早报讯）美国和英国正在调查参与2019冠状病毒疾病（COVID-19）相关研究的制药公司、医疗团体和大学遭遇的黑客事件。

彭博社报道，美国国土安全部网络安全和基础设施安全局和英国国家网络安全中心星期二（5日）的一份联合警报称，“高级持续性威胁”（Advanced Persistent threat，简称APT）的团伙正在“活跃针对参与国家和国际冠病响应的组织”。APT这个术语指的是通常有民族国家支持的高级黑客。

根据警报，APT黑客“可能寻求获取有关国家和国际卫生政策的情报，或获取改变相关研究的敏感数据”。警报并没有表明APT团伙或背后支持他们的政府。

美英联合警报之际，黑客在新冠疫情时期增加了网络攻击尝试。网络罪犯用勒索软件攻击医院，并有怀疑是民族国家的分子针对世界卫生组织官员。黑客也试图利用疫情渔利，通过“钓鱼”电子邮件和间谍活动释放与危机相关的诱饵。

警报说，APT团伙“经常针对组织，以收集大量个人信息、知识产权和事关国家优先事项的情报。”参与冠状病毒相关研究的组织是“有吸引力的目标”，黑客们“希望获得有关信息帮助国内的冠病相关医学研究”。

警报称，黑客使用一种名为“密码喷涂”的技术来破坏计算机网络，实质上是针对大量帐户尝试使用通用密码。“这种技术可以避免快速或频繁的帐户锁定，从而使攻击者不被发现，”警报说。“这些攻击之所以成功，是因为对于数量庞大的用户群而言，可能总是有人会采用通用密码。”