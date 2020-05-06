马国逾九成民众接受“新常态生活方式”

（早报讯）马来西亚统计局的线上调查显示，冠病已经全面影响当地民众的生活方式，高达92.9%受访者准备在行动管制令结束后，采纳新常态的生活方式。

马国统计局总监莫哈末乌兹周三发布声明宣布“新冠病毒疫情对经济和个人影响第二轮特别问卷”调查结果时表示，上述准备采纳新常态生活方式的受访者中，在行管令结束后将继续提升及改善个人卫生措施者有93.6％、继续限制社交活动者有83.3％，继续限制旅游活动者有67. 1％。

他说，其他改变的生活方式还包括不在外用餐（43.5%）、限制休闲及体育活动（42.4%）、只在家继续宗教活动（33. 7%）。这项调查4月10日至24日在线上继续，受访者共有4万1386人，其中90.3%是马来族、7.2%华族、1.8%印度族及0.7%其他族群。

调查也显示，无论城市或乡区受访者都有近94％同意将继续提升及改善卫生情况，这表示当地民众的卫生意识已经提高，并愿意改变个人卫生习惯以防感染。

此外，有96.8%受访者从政府各项经济援助配套中受惠，其中有68.2%获得三种不同来源的援助以解决冠病造成的生活压力。“70.1%受访者认为经济配套有效减轻财务负担，9.1%受访者认为它全面消除行管令期间的财务负担。”