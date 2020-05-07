世卫计划让健康志愿者自愿染冠病 加快疫苗研究

（早报讯）世界卫生组织称，有计划让身体健康的志愿者感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），望此举可加快针对该致命病原体的疫苗研究。

彭博社报道，世卫组织的一个工作小组周三（6日）在网站发布的报告中称，这种研究会对实验对象构成重大潜在危险，可能会在形势严峻的情况下予以考虑，并进行适当的披露和保护。

全球各地的研究人员都在竞相研发冠病疫苗，以帮助各国重建步履蹒跚的经济。所谓的“人体挑战研究”（challenge studies），即在志愿者知情的情况下，在感染病毒后直接对其测试治疗或预防措施，可能会加快疫苗向公众推出。

报告称，人体挑战研究“比现场疫苗试验做起来更快，部分原因是为了提供疗效和安全性的（初步）估计，需要接触实验性疫苗的参与者要少得多。”该报告列出了考虑人体挑战研究时必须满足的八个条件，包括科学依据、对潜在益处的评估以及实验对象的充分知情同意。

哈佛大学公共卫生学院的一群流行病学家最近在一篇论文中提出，人体挑战研究可能会降低全球冠状病毒的死亡率，但对志愿者构成了巨大的潜在危险。他们在3月份发表于《传染病杂志》上的一篇文章中称，“显而易见，志愿者感染活病毒，可能会导致严重疾病，甚至是死亡。”