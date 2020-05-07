澳大利亚料无技术衰退 能保持持续增长最久的纪录

（早报讯）澳大利亚经济无技术衰退的纪录有得以保持的一线希望，倘若如此，这将是世界上这个持续时间最久的经济连增趋势又一次避开中断命运。

根据当地定义，技术衰退指的是经济连续两个季度萎缩。在澳大利亚政府因疫情实施封锁措施实施之前，人们疯狂囤积食品、厕纸和其他居家用品，这提振了第一季度支出。而且，3月份出口激增，不过进口下滑。这些因素可能足以使澳大利亚经济在2020年前三个月维持增长。

彭博社引述AMP Capital Investors Ltd.驻悉尼的首席经济师肖恩·奥利弗（Shane Oliver）说：“这不是我的基线预期情景，但确实有这种可能。”

尽管随着企业关闭和成千上万人失业，第二季度表现无疑将会很糟，但是政府的一揽子支持计划和对疫情的成功抑制正在提升人们对经济将在第三季度反弹的乐观预期。

澳大利亚已有28年半没有出现过经济衰退。在全球金融危机期间，澳大利亚经济在2008年最后三个月陷入困境，之后政府派发现金推动家庭支出激增，经济在2009年第一季度恢复增长。类似情景还有，在欧洲和美国相继在2000年初卷入衰退时，澳大利亚幸免避开，仅在2000年最后三个月出现了一个季度环比萎缩。

尽管周三公布的季度零售量数据的增幅不及预期，但仍预示为国内生产总值（GDP）做出了积极贡献。季度贸易数据表明进口量降幅高于出口量，意味着净出口也可能为GDP助力。

彭博对经济师调查的预估中值显示，2020年前三个月，澳大利亚GDP将下降0.4％，在随后三个月再跌6.8％。彭博经济研究的预期跌幅分别为1％和8％。澳大利亚央行预计今年上半年经济产出将下降10％。