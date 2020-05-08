2019冠病病毒可能在精液中存活

（早报讯）中国研究人员发现，2019冠病病毒或其中的一部分可能存在于精液中。

有关论文周四发表在对外开放的医学期刊《美国医学会杂志·网络开放》(JAMA Network Open)上，但是未证明该病毒可以通过性传播。

在中国中部河南省商丘市立医院，医生对38名患者的精液进行了检测。受试者的年龄从15岁到59岁不等，冠病病毒检测均呈阳性。

研究人员在六名患者的精液中检测到冠病病毒遗传物质，约占16%。北京解放军总医院第八医学中心的赵卫国博士和河南商丘市立医院的张世玺医生写道，有四名精液样本阳性的患者“处于急性感染期”。

他们还说，有两名患者正在康复中，“这点特别值得注意”。根据该研究报告中的一个图表，其中一名男子自首次出现症状以来已有16天。

从冠病疫情暴发的早期开始，公共卫生专家一直在说，尽管冠病病毒可以通过接吻传播，但他们不认为可以通过性传播。

新发现与此并不矛盾。艾奥瓦大学的微生物学、免疫学和儿科教授佩尔曼说，精液对冠病病毒的检测呈阳性并不意味着存在传染性病毒。

他说：“这是一个有趣的发现，但必须确认精液中是否存在传染性病毒——而不仅仅是病毒的产物。”他还表示，精液检测可能只检测到病毒RNA的片段。