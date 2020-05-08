澳洲宣布“三步走”计划 逐步放松社交隔离政策

（早报讯）澳大利亚总理莫里森宣布将实施一个“三步走”计划，逐步放松较早前为遏制2019冠状病毒疾病（COVID-19）而设的社交隔离政策，为该国在今年7月之前重新开放经济做准备。

莫里森在星期五（8日）的新闻发布会上说，在第一阶段，政府将允许最多10人聚会，最多可以邀请5位客人来家中聚会。

当局在该阶段将继续建议居家办公模式。儿童将可陆续返回教室上课。社区中心、图书馆将开放，高尔夫、游泳、训练营将会被允许，零售业、餐馆、咖啡厅等可重新提供堂食服务。户外葬礼最多30人参加，婚礼最多10人。本地和跨州旅行限制放松；

在第二阶段，允许更大规模的最多20人的集会；更多的零售商店、美容院、健身房、露营地和有组织的社区活动可以举办；国内旅行开始开放；

第三阶段，允许大规模的最多100人集会，大多数员工将会复工，州际旅行全面恢复；美食广场、桑拿、酒吧、赌场等会开放，允许澳大利亚、新西兰与南太平洋岛国三地间旅行和国际学生旅行。

莫里森强调，每个解封阶段以及解封的速度由各州自行决定。国家内阁将每三周评估限制措施和疫情情况，以决定何时进入下一阶段。根据政府估计，未来几个月将有约85万个工作岗位复工。

截至目前，澳大利亚累计冠病确诊病例达6912起，死亡病例97起。