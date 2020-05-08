防疫措施促Switch需求激增 任天堂利润飙升200%

（早报讯）日本手游公司任天堂因市场对游戏机需求激增，今年1至3月利润飙升200%。其中，生活模拟游戏《集合啦！动物森友会》（Animal Crossing，简称“动森”）在发布后头六周内就创下了1340万销量纪录。

据路透社报道，日本任天堂公司于星期四（7日）称，由于市场对Switch游戏机的需求激增，其2020年1月至3月利润飙升了200%。根据任天堂的年度数据，其1月至3月的营业利润为894亿日元（约合11.87亿新元），高于分析师预期。

任天堂Switch游戏机在发售后第四年凭借《动森》取得的巨大成功，打消了此前市场对该款产品吸引消费者能力的怀疑。该游戏自3月20日发布以来，已成为Switch游戏机销售最快的游戏。

任天堂方面称，预计本财年将销售1900万台Switch游戏机。不过，市场普遍认为该预测是保守估计。

任天堂首席执行官古川说：“动森的影响大于预期，但只是暂时的。”他补充说，并不认为该公司的预测是保守的，其中还包括了全年软件销售下降至1.4亿套。

即便如此，Switch受欢迎的程度以及冠病疫情暴发对供应链的影响，导致全球各地的Switch游戏机短缺。这使任天堂无法充分利用目前对游戏机的需求。该公司称，在冠病大流行引发生产延误后，生产和运输正在“逐渐恢复”，但也指出了包括游戏开发在内的进一步破坏的风险。

古川说：“很难期望在家中工作的员工能达到同样的生产率，如果危机持续很长时间，则可能会推迟游戏的发布。”