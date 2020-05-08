美国4月减少2050万工作岗位 失业率翻了三倍

（早报讯）美国4月非农业就业减少2050万人创纪录最大降幅。美国总统特朗普表示，非农就业数据完全在意料之中，而他不应该为此受到指责。

美国劳工部周五（8日）公布的数据显示，4月季调后非农就业人口减少2050万人，创纪录最大降幅；4月失业率录得14.7%，低于预期的16%，创纪录新高。

美国4月份就业市场受冠病疫情导致的封锁措施的影响达到了历史最高水平，就业人数和失业率都轻松打破了二战后的记录，反映出美国经济在抗击病毒的过程中面临的巨大损失。

美国国劳工部表示，所有主要行业的就业人数出现大幅减少，休闲娱乐和酒店业损失了770万名员工，其中550万来自餐饮企业。教育和医疗服务损失了250万，而商业服务以及零售业有210万人失业。制造业和“其他服务”各下降110万。建筑业下降97.5万，运输和仓储下降58.4万。

4月份的数据表明，就业市场出现了令人震惊的逆转。仅仅两个月前，就业市场还处于火热状态。2月份非农就业人数还增加了23万人，这对于持续了近11年的经济复苏来说是一个巨大的转折。

美国4月非农虽然很糟糕，但早已在人们的预期之内。自疫情导致美国企业大规模关闭以来，美国的就业岗位不断减少。每周公布一次的初请数据已经反映了美国就业市场的惨状。在过去七周里，美国初请人数累计达到3348万人。

美国总统特朗普评论称，非农就业数据完全在意料之中，毫无意外，他不应该为此受到指责；失去的工作将会很快回来，经济是人为关闭的。

特朗普说：“这完全在意料之中，一点也不意外，”他在报告发布时接受福克斯采访时说。“就连民主党人也不会为此责怪我。我能做的就是让它恢复过来。”