首尔下令所有娱乐场所暂停营业

（早报讯）韩国首尔市酒吧暴发冠状病毒集体感染，当地政府下令所有娱乐场所暂停营业。

一名29岁冠病患者日前到访首尔市梨泰院多家娱乐场所，引发集体感染。8日晚，韩国政府向全国娱乐场所下达建议暂停营业一个月的行政命令。首尔市9日宣布“升级”该措施。首尔市市长朴元淳9日下午举行记者会称，禁止全市的酒吧、夜总会等娱乐场所举行聚集性活动，而这等同于要求娱乐场所暂停营业。

朴元淳说，调查发现，这名29岁患者除了曾到访过梨泰院地区酒吧等，还曾前往首尔新村的娱乐场所；由于部分酒吧人员出入登记不详，许多接触者暂无法追踪核实，为遏制感染继续蔓延，做出如上决定。

他表示，若娱乐场所违反规定，将被处以最高300万韩元（约新币3500元）罚款等严厉处罚；违反禁令到访娱乐场所的人员也将面临相同处罚。

据首尔市介绍，截至9日中午统计，已有40起确诊病例与梨泰院酒吧集体感染有关，其中27起出现在首尔。

韩国于5月6日转入生活防疫阶段，部分此前关闭的公共机构陆续重新营业。朴元淳称：“恢复正常生活不意味着回归疫情以前的生活状态。”他说，民众要遵守防疫规则。

韩国国务总理丁世均当天要求对所有曾到访梨泰院涉事酒吧人员进行病毒检测。