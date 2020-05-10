IMF总裁警告中美不要再打贸易战

国际货币基金组织（IMF）总裁当地时间周五（8日，新加坡时间5月9日）暗示可能下调全球经济预估，并警告美国和中国不要重启贸易战，这可能削弱从冠病大流行中复苏的势头。

据路透社报道，IMF总裁格奥尔基耶娃在欧洲大学研究所（European University Institute）主办的一个网络活动上表示，许多国家最近的经济数据低于IMF对2020年经济萎缩3%的悲观预测。

格奥尔基耶娃说:“如果没有立即的医疗解决方案，对一些经济体来说，不幸的是可能出现更不利的情况。”她补充说，“对这种病毒的行为的未知正在为预测蒙上阴影。”

IMF 4月份预计，全球经济将萎缩3.0%，这将是自1930年代大萧条以来最严重的衰退，2021年将预计出现部分反弹，但该机构警告说，结果可能会更糟，这取决于疫情的发展。

作为世界上最大的经济体，美国受到了旨在遏制病毒传播的大范围关停的严重打击。

周五美国政府公布的数据显示，美国就业岗位出现了自大萧条以来的最大月度降幅，上个月的失业率飙升至14.7%。白宫说，5月份的失业率可能会达到20%。

美国总统特朗普威胁要通过征收新关税或其他措施惩罚中国对疫情的处理，并在周五暗示他可能会终止“第一阶段”中美贸易协议。

美国和中国高级贸易官员同日表示，他们将推进落实第一阶段贸易协议，但一些观察人士说，中国承诺购买美国商品的速度远远落后于实现第一年增购770亿美元的目标所需的进度。

格奥尔基耶娃警告称，退回到保护主义可能会削弱全球经济在关键时刻复苏的前景。

她说，重振世界贸易对确保全球经济复苏至关重要。她还说，“否则，成本会上升，收入会下降，我们的世界就会变得更不安全。”

格奥尔基耶娃说，IMF已经向103个请求援助的国家中的50个提供了紧急资金。