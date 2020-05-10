德国基本传染数R0反弹再破“1” 屠宰业出现聚集性感染

（早报讯）在德国进一步推进经济社会“解封”进程之际，该国疾控机构罗伯特·科赫研究所星期六（5月9日）公布的基本传染数R0值从0.83反弹至1.1。截至德国时间星期六晚上10时许，当地累计冠病确诊病例达17万1831起、死亡人数7644人、治愈人数13万8330人。

中新社报道，罗伯特·科赫研究所公布的最新基本传染数R0值反弹至1.1，这意味着在不采取干预措施的情况下，每个感染者平均可传染超过一个人。该机构此前已多次强调，R0值必须要保持在“1”以下，才能减缓疫情。其指出，R0值出现反弹显示，接下来的几天有必要对疫情走势保持高度关注。

德国联邦政府和各州于6日已达成决议，将在4月20日公布的“解封”措施基础上进一步开放各类商业和公共设施，并逐步推进复课。

然而，尽管此前公布的社交和人际接触禁令仍将继续执行至6月5日，德国多地5月1日以来已开始出现上千人规模的聚集事件。5月9日当天更是在柏林、法兰克福、慕尼黑、斯图加特等主要城市都出现了千人聚集，抗议政府的限制措施。

与此同时，德国屠宰业正成为疫情热点，目前已有超过600人感染冠病。

对此，德国劳工部长胡贝图斯·海尔已要求相关各州的劳工部门，严格监督对农业和肉制品行业内季节性务工人员的劳动保护。