非洲冠病确诊病例超过5万8000起

（早报讯）非洲疾病预防控制中心星期六（5月9日）发布的数据显示，非洲各国已累计5万8918起冠病确诊病例，累计死亡人数2172人，累计治愈病例则有2万零337例。

据新华社报道，目前非洲54个国家中已有53个国家出现了疫情，只有莱索托（Lesotho）还没有报告确诊病例。

北非和西非仍是疫情相对较重的地区。埃及、摩洛哥、阿尔及利亚等北非地区国家累计确诊病例有2万零811起，累计死亡病例1226起；加纳、尼日利亚等西非地区国家累计确诊病例则有1万7083起，累计死亡人数为365人。

南非是非洲地区目前累计确诊病例最多的国家。该国9日报告新增确诊病例525例，累计确诊9420例；新增死亡病例八例，累计死亡186例。西开普省疫情最为严重，确诊病例数约占全国总确诊数的一半，还出现多起聚集性感染事件。南非总统拉马福萨定于下周前往该地，与卫生部门官员商讨对策。

9日报告新增确诊病例较多的非洲国家还包括加纳（251例）、赞比亚（85例）、塞内加尔（83例）、索马里（69例）、科特迪瓦（65例）等。

为遏制疫情蔓延，非洲多国政府推出新的抗疫措施或加强现有措施。

卢旺达政府8日表示，计划在冠病治疗中心配备机器人，用于检测病患身体状况等，希望借此降低医护人员感染风险。卢旺达还计划在公交车站、购物中心入口等公共场所使用机器人测量体温。津巴布韦警方近日表示，全国已有不少人因在公共场合不戴口罩而受到罚款等处罚。