普京结束俄全国性居家令 敦促各地区谨慎解封

（早报讯）尽管俄罗斯的2019冠状病毒病例居全球第三位，但俄罗斯总统普京仍结束了全国性的居家令，同时将放松该措施的责任交给了地区领导人。

普京11日通过电视向国民发表讲话时说：“整个俄罗斯和所有经济部门的非工作期即将结束。”不过他也表示：“解除限制并不会很快，需要花费大量时间。从5月12日开始，仍有必要在各地区维持总体卫生要求和其他预防措施。”

彭博社报道，俄罗斯正同时面临着与冠状病毒导致的停工以及该流行病对石油需求的影响，而石油是俄罗斯最重要的出口商品。自从居家令实施以来，俄罗斯经济活动已经萎缩了三分之一，而布伦特原油期货价格则跌至近二十年来的最低点。

随着这场危机严重影响到人们的生活水平并带来失业率飙升的威胁，5月6日进行的民意调查显示，普京的支持率已降至自他20多年前上台以来的新低。

尽管俄罗斯实施了针对非必要企业的居家令，但病例仍持续增加，于11日报告新增1万1656起病例，累计确诊22万1344起，成为仅次于西班牙和美国全球最多病例的国家。俄罗斯政府的病毒反应中心称，几乎半数病例是无症状病例。

根据发表在克里姆林宫网站上的命令，普京要求政府准备好各地区如何以及何时放宽限制的建议，并要求在6月1日之前提出重振经济、创造就业机会和刺激贷款的计划。上周，普京支持地区领导人有放松限制措施的权利，但敦促应谨慎行事，以避免新的疫情爆发。