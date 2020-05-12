特斯拉违令复工 马斯克称愿承担被捕的后果

（早报讯）美国电动车制造公司特斯拉（Tesla）不顾加利福尼亚州政府的反对，重新启动其美国唯一汽车工厂的生产。

彭博社引述特斯拉执行长马斯克通过社交网站推特宣布的决定说，他将加入工人们在组装生产线工作，还说：“我将和所有人站在同一战线上……如果有人被捕，我会请求只逮捕我一个人。”

目前，美国各州和城市正在试验安全重启经济的方法，此前疫情打击企业，导致数以千万计的美国人失业。

路透社报道，特斯拉周一在一份邮件中提到加州州长上周四发布的指令，允许制造商重启业务，并称从周日起，之前无薪休假的员工已恢复正常聘用状态。

“我们很高兴能够复工，也实施了非常详细的计划来保障大家复工时的安全，”路透见到的这封名为“无薪休假结束，恢复生产”的邮件称。

该电子邮件与加州州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）周一新闻发布会上的表态有矛盾。纽瑟姆说，他预计特斯拉工厂最快下周恢复生产。

关于是否将采取行动关闭工厂业务，工厂所在地阿拉米达郡(Alameda County)卫生官员没有回应置评请求。

在地方政府官员上周反对特斯拉重启生产后，马斯克早些时候告诉员工，加州弗里蒙特（Fremont）的工厂要恢复生产。此前，马斯克威胁要将公司搬离加州，并得到了美国财长和多家公司总裁的支持。