世卫组织吁各国警惕疫情反弹 指群体免疫“非常危险”

（早报讯）世界卫生组织周一指出，在全球担心出现第二波冠状病毒疫情之际，各国在放松为遏制病毒传播而实施的封锁措施时需要“极度警惕”。

此前，开始放松封锁措施的德国报告新增确诊病例数有所增加。在另一个成功限制了病毒传播的国家韩国，中央防疫对策本部(KCDC)过去48小时公布69个新增病例，相当于过去一周新增的总数。多数新增病例与首尔几家夜店有关。

路透社报道：世卫组织首席紧急状况专家迈克·瑞安在一场线上新闻发布会上说：“现在我们看到了一些希望，因为许多国家放松了这些所谓的封锁措施。”但他补充称，“需要高度警惕”。

他表示：“如果疫情在没有能力进行群体检测的情况下保持低速传播，那么出现第二波疫情的风险总是存在的。”

他说：“向那些愿意睁大眼睛、时刻保持警惕的国家学习真的非常重要。”相比之下，他表示，其他一些国家，未具体点名，正“试图闭着眼睛盲目行动”。

瑞安警告那些实施“宽松措施”的国家不要指望形成群体免疫来阻止病毒传播。他说：“这是一个非常非常危险的计划。”

世卫组织总干事谭德塞在同一场发布会上强调，“缓慢、稳定地解封”是保护生命和生计的关键。

谭德塞称：“在疫苗问世之前，全面的一揽子措施是我们应对病毒最有效的一套工具。”