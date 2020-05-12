马国柔佛州希盟不呈不信任大臣动议

（早报讯）马来西亚国家诚信党柔佛州主席阿米诺胡达指出，柔希盟将遵循柔佛苏丹依布拉欣的谕令，不会在来临的州议会对柔佛大臣哈斯尼提呈不信任动议。

《东方日报》报道，也是巴力安尼州议员的阿米诺胡达接受《马来邮报》访问时透露，柔佛苏丹通过州议会议长苏海山，向所有州议员下达指示，要让本周四复会的柔佛州立法议会顺利举行，不要有任何的“扰乱”。

“柔佛希盟遵从与尊重王室的指示。因此，我们不会提呈任何动议，特别是投哈斯尼不信任票。”

他说，柔佛希盟的27名州议员将会出席这次仅有一天的州议会，而他们已经在网上登记出席。

为此，阿米诺胡达希望，目前执政的国民联盟也遵守苏丹的谕令，不要动议撤换议长苏海占。他也声称，国盟也不会有足够的议员支持以撤换苏海占。

人民公正党武吉峇都州议员兼该党柔州署理主席潘伟斯，是于上周爆料，指柔州务大臣哈斯尼向土著团结党搜集法定声明，密谋动议换议长，惟却遭数名土著团结党州议员以“末获党中央指示”为由，拒绝签署。

随著马六甲州议会更换议长一事引起争议，柔州议会在本周四复会时，是否也会上演相同戏码，引起人民关注。与柔佛接壤的马六甲11日召开的州议会出现乱局，国盟与希盟议员在议会上互讧及出现撤换议长的戏码。