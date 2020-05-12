美国肉类加工厂所在地冠病传播速度是全国的两倍

（早报讯）在美国总统特朗普发布行政令，要求肉类加工厂复工的第一周内，美国大型肉联厂所在县市的冠状病毒传播速度是全国平均水平的两倍以上。

根据彭博新闻社对约翰-霍普金斯大学数据的分析，在行政令发布后的一周，美国大型牛肉或猪肉屠宰场所在县市的确诊病例增长了40%，而全国平均增长19%。这些县市仅占美国总人口的7.5%，但从4月28日到5月5日，他们的新增确诊病例占全国的10%。

当屠宰场位于主要人口中心之外时，感染的增长速度甚至更快，而且影响可能更大。这种差异凸显了肉联厂周围地区已经成为疫情中心，其中许多地区位于远离最初疫情热点的农村地区。该数据未涉及这些县市可能存在的其他类型工业设施。

在特朗普4月28日发布行政令后的第一周，情况恶化。美国一些肉类加工厂一半以上工人冠状病毒检测呈阳性。根据工会组织国际食品和商业工人联合会的数据，至少已有30名肉类加工厂的工人死于冠状病毒，万多人已感染或暴露于病毒。

根据该工会5月8日的声明，过去两个月至少有30家肉类加工厂曾经关闭。

美国农业部长桑尼·珀杜（Sonny Perdue）上周五说，14个大型肉类加工厂正在复工。农业部要求所有肉类加工商提出计划，以符合美国疾控中心发布的行业安全准则。