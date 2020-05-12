特朗普：防疫做得好 “不担心”白宫疫情

（早报讯）对于白宫成为冠病疫情“热点”，美国总统特朗普表示，白宫每日有几百人出入，仅有个别人感染，证明防疫工作做得非常好，他本人“完全不担心”。特朗普还说，白宫近日加强了检测频次，并且他要求“所有人戴口罩”。

7日和8日，特朗普的一名贴身随从和副总统彭斯的新闻秘书先后确诊感染冠病，与之有过接触的三位白宫疫情特别工作组重要成员美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇、美国疾控中心主任雷德菲尔德、美国食品药品监督管理局局长哈恩均表示将自我隔离14天。彭斯也表示将进行“一定程度隔离”。这4人均未出席11日记者会。

尽管特朗普对白宫出现疫情“不担心”，美国媒体普遍认为白宫作为包括检测等各种资源最丰富的“办公室”尚且出现确诊病例，如果美国普通民众“复工”将面临更大风险。

对此，特朗普认为，白宫是“巨大的办公室”，出入人员非常多，普通民众无需担心，应该“安心复工”。特朗普同时强调，其政府已经大规模增加检测数量和力度，“目前所有想要检测的人都可以进行检测”。

对于各州的“重启经济”进程，特朗普指责一些州“速度太慢”，并指出“关门”有很多负面影响，如导致更多的人自杀或者吸毒。他当日在社交媒体发文要求宾夕法尼亚州“开门”，并称“全美国的民主党人都为了政治目的行动太慢”。