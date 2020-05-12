中国要同日本商讨 放宽入境限制

（早报讯）日本经济新闻获悉，中国以PCR检测“阴性”等为条件，和日方商讨放宽疫情下的入境限制。中国已经允许来自韩国的商务目的入境者，正在逐步推进经济正常化，但日本已决定延长紧急事态宣言等，对中方的提议仍保持慎重态度。

从5月起，中国以PCR检测为条件，允许韩国人以商务目的入境上海、天津、重庆等地。入境人员首先要在出发前72小时内前往韩国的卫生部门指定医疗机构进行冠病病毒检测，领取阴性证明。进入中国后再次接受PCR等检测，如果还是阴性就可以入境。这就是中韩之间的“快捷通道”机制。

中国政府以日本国内的新增冠病确诊病例下降等为条件，也向日本政府探询放宽入境限制的想法。预计考虑采取与韩国同样的方式，也是以PCR检测阴性等为条件。如果得以实现，从日本入境的人员将不需要进入中国政府指定的隔离设施进行14天隔离。

但目前在日本，无症状的人还很难进行PCR检测。另外日本刚刚延长紧急事态宣言等，将控制新增确诊病例作为优先事项。在日本政府要求不要外出等情况下，放宽出境限制似乎还为时尚早。因此，中日之间的“快捷通道”能否实现尚不明朗。

据美国《华尔街日报》报道，中国向亚太地区的十几个国家也提议采取措施，促进商务上必要的出差。据中国外交部消息，除日本、韩国外，中国还在与新加坡进行磋商，以恢复必要的人员往来。