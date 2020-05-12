以色列专家：需警惕第二轮冠病疫情

（早报讯）随着以色列冠病疫情趋缓，该国政府逐步放松防控措施，并推进复工复产。但专家警告，如果民众放松警惕，忽视公共卫生和安全要求，很有可能导致第二轮疫情暴发。

以色列特拉维夫苏拉斯基医疗中心总裁加姆祖接受新华社记者电话采访时说：“当我们逐步恢复正常生活时，只有时刻谨记不给病毒传播创造空间，才有可能阻止第二轮疫情的发生。”

以色列内盖夫本—古里安大学公共卫生系主任戴维诺维奇也有同样的担忧。他对新华社表示，根据以往流行病防控和治疗经验，很有可能会暴发第二轮疫情。如果政府允许举行大型聚会，民众忽视社交距离和勤洗手讲卫生等措施，“那第二轮疫情的暴发可能会早于我们预期”。

以色列卫生部副总干事格罗托在接受以色列媒体采访时发出警告说，今年夏天很有可能会暴发第二轮新冠疫情，国家必须要做好准备。

冠病疫情暴发期间，以色列医疗系统曾承受巨大压力，呼吸机、防护服、口罩等医疗物资一度严重缺乏，不得不从国外大量采购。最近几周新增确诊病例大幅减少，以色列医疗系统的压力才得以缓解。

在加姆祖看来，以色列目前疫情趋于平缓，为该国医疗系统应对可能暴发的第二轮疫情做准备提供了“宝贵的时间”。他说，疫情暴发促使以色列医疗系统提升灵活、快速克服困难的能力，同时也推动医疗服务水平的提高。