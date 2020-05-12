英国冠病死亡病例突破4万

（早报讯）英国国家统计局最新数据显示，英国冠病死亡人数已经超过4万人，其中将近1万人来自老人护理院。

据《卫报》报道，英国国家统计局12日表示，截至5月9日，英格兰和威尔士共登记了3万5044起涉及冠病病毒的死亡事件，加上苏格兰和北爱尔兰的最新数据以及英国政府每天公布的最新死亡人数，英国官方统计的冠病死亡人数现在已经达到了4万0011人。

英国政府公布的数据使得英国成为欧洲死亡人数最高的国家，超过了约翰斯·霍普金斯大学统计的意大利、西班牙、法国和德国等国的死亡人数。

英国国家统计局的数据还显示，自疫情暴发以来，英国的冠病病人死亡率正在下降，同时，英格兰和威尔士地区的死亡人数也首次出现下降。

英国首相约翰逊10日发表全国电视演说，表示将于11日起分阶段及有条件解封，首阶段容许英格兰地区居民自由离家做运动，也可与家人前往海滩、公园、打网球或高尔夫球；建造业和工厂工人等无法在家工作的人士，可考虑重返岗位。

工党领袖斯塔默11日批评称，约翰逊未能就如何度过新冠疫情危机，向公众给出“清晰方向”。斯塔默此前一直支持政府处理危机的方式，但近日加大了批评力度。工党认为，政府对下一步给出了模糊不清的信息。