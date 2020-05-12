马尼拉实施“改良性强化社区隔离”至5月31日

（早报讯）菲律宾总统杜特尔特于11日晚批准，马尼拉地区实施“改良性强化社区隔离”至5月31日；全菲将分区逐步降级社区隔离严格程度，恢复经济。

菲律宾政府新发传染病管理机构间工作队第35号决议当晚获得杜特尔特批准。

据该决议，仍处于冠病感染高风险地区的首都马尼拉、宿务市和内湖省和，从5月16日到31日将实行“改良性强化社区隔离（MECQ）”，允许部分被选定的制造和加工工厂，可以有最多50%的劳动力恢复工作；允许生活必需品的服务，以及有限的运输服务；但所有学校仍停课。

据了解，这是介于“强化性区隔离（ECQ）”与“一般社区隔离（GCQ）”间的一个过渡阶段。预计一个月后，全菲将全部过渡到GCQ。

该决议还宣布在8个冠病感染风险中等的地区，即卡加延谷、吕宋岛中部、卡拉巴松、科迪勒拉行政区域、米沙鄢群岛中部、宿务市、三宝颜半岛、达沃区和卡拉加实施“一般社区隔（GCQ）”。另有八个低感染风险地区将不再实施隔离。

3月12日，杜特尔特宣布菲公共卫生警报级别升至最高的红色2级，3月15日-4月14日对首都马尼拉进行“社区限制性隔离”政策。

3月16日，杜特尔特通过电视直播向全菲民众宣布3月17日零点起至4月13日零点，在吕宋岛（含首都马尼拉地区），实施13条“强化性社区隔离”措施，除获取基本生活物品外，所有家庭实施严格的居家隔离；执法人员负责实施有关隔离措施。

4月14日，菲政府宣布吕宋岛“强化性社区隔离”政策延期至4月30日。

4月29日，总统发言人洛克表示，在大马尼拉等8个地区“强化性社区隔离”延长至5月15日。