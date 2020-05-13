法国近2.7万人死于冠病 列世界第四位

（早报讯）法国12日通报，法国过去24小时内增加348起2019冠状病毒死亡病例，累计2万6991人死亡，超越西班牙，列是世界第四位，仅次于美国、英国和意大利。法国聚集性感染病例最近频发，引发关注。

法国卫生部12日晚发布最新疫情数据，最近两天的法国单日死亡病例明显增加，累计死亡病例升至2万6991起，其中医院死亡病例1万7003起，养老院死亡病例9988起。

中国新闻社报道，法国的死亡病例由此位列全球第四位，仅次于美国、英国、意大利，并超越西班牙。西班牙累计死亡病例为26920起，12日当日新增176名死者，已连续四天单日新增死亡病例少于200起。

法国地方卫生部门12日报告新的聚集性感染病例，发生在布列塔尼大区阿摩尔滨海省的一家医院。自5月1日以来，该医院已经确诊46人染病，其中22名为医疗人员，其余感染者为患者。

这被认为是法国最近发生的第五起聚集性感染。之前在多尔多涅省、维埃纳省等地都发现了聚集性感染病例。这些发生聚集性感染的地区多为法国官方疫情地图中的“绿区”，之前曾被卫生部门认为疫情风险较低。然而，连续出现的聚集性感染给人们敲响警钟。

法国于11日启动“解封”之后，民众聚集喝酒聊天现象开始增多。巴黎警察局为此专门发布“禁酒令”，禁止民众在巴黎河岸两边聚集饮酒，违者将罚款。