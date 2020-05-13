世卫组织：冠病药物试验或传喜讯 但疫苗研发很“棘手”

（早报讯）世界卫生组织周二指出，一些治疗手段似乎正在限制2019冠状病毒引发疾病的严重程度或持续时间，该组织正重点了解最有希望的四、五种治疗方法的更多信息。

总部设在日内瓦的世界卫生组织(WHO)正在领导一项开发安全有效的疫苗、检测和药物，以预防、诊断和治疗冠病的全球行动。据路透统计，全球已有419万人感染这种导致呼吸道疾病的病毒。

路透社引述WHO发言人玛格丽特·哈里斯（Margaret Harris）在一个新闻发布会上的话说：“我们确实有一些处于非常初期研究阶段的治疗方法，能限制这种疾病的严重程度或持续时间，但我们没有任何可以杀死或阻止病毒传播的方法，”她指的是该组织所谓的药物“团结试验”。

哈里斯没有透露是哪些治疗方法。吉利德科学公司说它的抗病毒药物瑞德西韦(Remdesivir)已经帮助改善了患者的治疗效果。几项观察抗病毒药物组合的研究也表明，它们可能有助于患者对抗病毒。

本月在香港公布的一项试验结果显示，一个抗病毒的三联药物疗法有助于缓解轻至中度患者的症状，并迅速减少了他们体内的病毒数量。

该试验涉及127名患者，一组患者结合使用了爱之病药物洛匹那维尔-利托那韦(lopinavirr -ritonavir)、肝炎药物利巴韦林(ribavirin)和多发性硬化症药物贝他费隆（interferon beta），另一组患者只使用爱之病药物。

本月的一项研究发现，美国总统特朗普鼓吹为抗冠状病毒的疟疾药物羟化氯喹（Hydroxychloroquine）既没有减少病人对呼吸辅助的需要，也没有减少死亡的风险。

关于疫苗，这位世界卫生组织官员对有关疫苗的预期发出了警告，称总的来说，冠状病毒是“非常棘手的病毒”，“很难生产出针对它们的疫苗”。

百余种潜在的疫苗正在研发中，一些进入了临床试验阶段。世界卫生组织在4月份指出，一种疫苗的研发至少需要12个月的时间。