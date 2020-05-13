研究人员开发出检测冠状病毒抗体的新方法

（早报讯）一个国际团队发表报告说，他们开发了一种检测血液中是否存在2019冠状病毒抗体的新方法，如发展成熟将有助于分析人群中的病毒感染率。

新华社报道，美国芒特西奈伊坎医学院学者领衔的国际团队12日在英国期刊《自然·医学》上发表的报告说，他们设计了一种酶联免疫吸附测定法。他们为此创造了两个版本的冠状病毒表面刺突蛋白，第一个版本包含完整的刺突蛋白，第二个仅包含受体结合域（刺突蛋白的一小部分）。此前研究显示，刺突蛋白能帮助病毒进入宿主细胞，是抗体的靶标。

有关实验中使用了16名感染者的血浆和血清样本，使用新开发检测方法的结果显示，所有样本对两个版本的刺突蛋白都产生了阳性结果。对于完整长度的刺突蛋白，样本有更强烈的反应。

作为对照，研究人员还用这种方法测试了在疫情之前采集自试验对象的50份血清样本，检测结果显示，这些样本的反应非常低或者无反应。

研究团队因此认为这种抗体检测方法有效。据介绍，新方法还有相对快速简单、不需要处理活病毒等优点。

不过研究人员也提到，尚未使用中东呼吸综合征冠状病毒等其他类型冠状病毒感染者的样本进行测试，还不清楚用新方法对这些样本的检测结果是否也会呈阳性，这方面还需要进一步研究。

在疫情有关检测中，通常用核酸检测法查出体内仍有病毒的感染者，而抗体检测法可以检测出曾感染病毒而在体内有抗体者。对人群的抗体检测结果有助于分析病毒感染率。