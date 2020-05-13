遭冠病袭击 日本28岁相扑选手去世

（早报讯）日本相扑协会宣布，当地时间13日上午10时，隶属于高田川部屋的胜武士选手（本名末武清考），因冠病引发的器官衰竭在东京都内的医院去世，终年28岁。据悉，他发烧超过38度后开始申请新冠病毒检测，但在4天后才获准检测。

胜武士在4月10日被确诊感染冠病病毒，成为日本第一位确诊的相扑选手。4月19日他病情恶化，被转到东京一家医院治疗，但最终仍然不治。

据报道，胜武士出身山梨县，初中毕业后进入高田川部屋，2007年首次参加大相扑联赛。他虽然身高只有1.65米，但凭借娴熟的推技和强劲的腰腿力量，在大相扑联赛的排名最高达到过三段目（相扑选手按成绩分为10级，三段相当于第8级）。据悉，他性格非常开朗，多次在相关活动中担任主持人。

日本相扑协会会长八角信芳（前横纲北胜海）13日发表评论称，“在超过一个月的时间里，（胜武士）和病魔顽强地战斗到了最后，他是一个真正的力士。我代表他向为挽救他的生命而拼尽全力的医护人员表示诚挚的感谢”。

这一消息在日本社会引发轩然大波。有网友留言称，“年富力强的力士都不能幸免，冠病病毒真的太可怕了”。还有网友表示，“发烧4天才有医院愿意接受，如果早点住院说不定来得及”。

除了胜武士之外，就在4月25日，高田川部屋的负责人高田川本人也被确诊，该部屋的另一位职业选手白鹰山接着也被确诊感染。但日本相扑协会没有透露这两人是否是被胜武士感染。除了这三人外，日本还有多名相扑选手被确诊。