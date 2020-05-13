巴西坚持经济优先 或成全球冠病疫情新震中

（早报讯）南美地区冠病疫情加速蔓延，当地疫情最严重的国家巴西12日公布数据显示，24小时内新增确诊病例9258例，累计确诊达17万7589例；新增死亡病例881例，累计死亡达1万2400例。

目前，巴西确诊数居全球第八位，死亡总数位居全球第六。英国医学期刊《柳叶刀》称，每五天巴西的死亡人数就会翻一番。更令人担忧的是，该国总统博索纳罗不仅将冠病称为“单纯的感冒”，还带头反对社交隔离措施，坚持“经济优先”。多名专家警告称，巴西正在成为全球冠病疫情的新震中。

巴西自4月末以来确诊病例数爆发性增长，巴西卫生部12日发布的最新数据显示，巴西累计确诊17万7589例，较两周前增加了超过10万例。5月5日至12日期间，巴西单日新增数均在万例左右，多个城市从5日开始“封城”。

巴西各州为了防止疫情升级，大多采取了限制经济活动的措施。疫情最严重的圣保罗州从3月24日开始实行限制措施，原计划于5月11日开始解封，但在日益严峻的疫情面前，该州州长决定将限制措施延长至5月末。

尽管巴西疫情严峻，但是总统博索纳罗5月11日宣布，健身房、理发店、美容院都属于必要服务范畴，能够在疫情期间恢复营业。同样被允许复工的还有工业生产和市政建设。此前药房、食品商店、教堂等也都获准营业。

博索纳罗表示，经济停滞生活就无法继续，也不能为医生提供充足的物资支持。对地方政府出台的保持社交距离政策，他此前曾多次表达不满。

巴西圣保罗市的医学专家阿泽韦多警告称，“巴西正在成为全球冠病疫情的新震中，可能会有近10万巴西人因此丧生”。他还表示巴西最大城市圣保罗市的医疗系统接近满负荷运转，已经使用了约90%的病床。而巴西第二大城市里约热内卢市的医疗系统已经濒临崩溃，很有可能成为巴西版的“纽约”。