特朗普阻联邦退休基金买中企股票 美中贸易战或走向金融战

（早报讯）美国总统特朗普正施压美国联邦退休储蓄投资委员会（FRTIB），要求切断美国联邦政府雇员退休基金与中国证券的联系。金融专家指，此举开启了政治干预市场的恶劣先例，中美从贸易战走向金融战的风险现实存在。

综合美国媒体披露，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩和白宫国家经济委员会主任库德洛11日致信美国劳工部长斯卡利亚，称白宫不希望将联邦雇员退休基金“节俭储蓄计划”（TSP）中的资金投资在中国股市上。信中还将所谓“中国对冠病疫情的处理方式”列为不应向中国公司投资的原因之一。同日晚，斯卡利亚致信FRTIB主席迈克尔·肯尼迪，传达了这一“总统的指示”。

斯卡利亚称，TSP投资中国股票，是让数以十亿美元计的退休公仆资金，投放在危及美国国家安全的高风险企业。他还强调，共和、民主两党均认同减少投资中国企业。

报道指，FRTIB主席肯尼迪被要求在13日前作出回应。路透社12日称，FRTIB发言人表示收到了信件，但拒绝作出评论。

FRTIB是美国国会设立的独立机构，旗下TSP计划目前负责约550万联邦雇员的近6000亿美元退休金，是全美最大的退休基金之一。此前该委员会一直投资明晟（MSCI）欧洲大洋洲远东指数，但收益不佳，遂于去年11月决定开始追踪MSCI除美国外所有国家可投资市场指数，其中涉及投资中企的退休基金约有45亿美元。尽管当时就有多名反华议员以“国家安全”为由激烈反对，但该机构仍坚持投资计划。