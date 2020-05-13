韩夜店集体感染增至119例 匿名冠病检测将扩至全国

（早报讯）韩国首尔梨泰院夜店相关冠病确诊病例增至119例，韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬13日表示，从当天起，对梨泰院夜店访客匿名实施的冠病病毒检测范围将扩大到全国。

综合韩国媒体报道，首尔市11日率先实施匿名检测，受检测人员不必透露姓名，只提供电话号码即可。郑银敬指出，考虑到梨泰院夜店的特殊性作出这一决定。匿名受测人员同样在结果出炉前不许与人接触。

防疫部门当天通知各地方政府确诊病例移动路线公开指南修订案。有关部门将统一公开多人集体感染的场所，而不公开个别患者到访过的店名。

中央灾难安全对策本部第一总括协调官金刚立当天在例行记者会上呼吁4月24日至5月6日到访过梨泰院一带夜店的人员尽早接受检测。

金刚立还提到仁川一名补习班教师在接受流行病学调查时隐瞒职业，造成学生等8人被交叉感染一事。金刚立指出，若向防疫部门虚报信息，就无法预防交叉感染，可能使韩国社会再次陷入危险。

首尔市长朴元淳13日称，截至当天上午10点，首尔梨泰院夜店集体感染事件已致119人确诊，包括曾到访夜店的人员，以及这些人员的家人、朋友等密切接触者。其中仅首尔就有69人确诊。

报道称，从5月3日到7日，首尔已经连续五天保持“零新增”。然而，夜店聚集性疫情的暴发，让当地疫情出现反弹：从5月8日到12日，短短五天时间里，就新增了71例确诊病例，除2例是境外输入之外，其余69例全部与梨泰院夜店有关联。