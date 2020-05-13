日相扑选手患冠病 发烧多日无医院接收

（早报讯）日本媒体13日报道，当天因感染冠病病毒去世的相扑选手胜武士生前患有糖尿病，但他的去世与发烧多日没有得到及时救治有很大关系，他从发烧到确诊竟然隔了6天。

《日刊体育》报道，28岁的胜武士4月4日就出现了发烧症状，但他接连多日给医疗机构打电话都得不到救治，请求多家医院后也被拒绝接收。4月8日晚，他才被救护车送到东京的一家大学医院，但冠病检测结果是阴性。4月9日，他病情恶化，被转移到另外一家大学的医院，4月10日新的检测结果显示，他感染了冠病病毒。

4月19日，胜武士病情继续恶化，被转至重症监护室接受治疗，但最终未能脱离危险。13日早上，他因多脏器衰竭去世，成为日本第一位20-30岁年龄段的遇难者。

胜武士出生于日本山梨县，2007年初中毕业后开始职业生涯，在第四级的选手中一度排名达到第11位。他身高只有1米65，但腰部和腿部力量很强。据报道，他“性格开朗”。因为患有慢性糖尿病，他住院后一直很担心自己的身体状况。

胜武士确诊前来自东京的高田川部屋，而就在4月25日，高田川部屋的负责人高田川本人和另一位职业选手白鹰山也被确诊感染，日本相扑协会没有透露这两人是否是被胜武士传染，但表示两人都已经治愈出院。

日本相扑协会主席八角信芳发表声明说：“我可以想象他在一个多月的时间里，与疾病进行了多么艰难的搏斗。但作为一名斗士，他一直在勇敢地坚持，直到最后一刻。希望他安息。”