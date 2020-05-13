美联储主席：负利率不合适 失业率或下月见顶

（早报讯）美国联邦储备局主席鲍威尔指出，在冠病疫情打击下，经济可能深度衰退，而且衰退时间很长，随后的复苏也可能是疲弱的。

5月13日，鲍威尔在彼得森国际经济研究所举办的线上活动上发表以《当前经济状况》（Current Economic Issues）为题的演讲。

鲍威尔称，冠病疫情导致的经济下行是前所未有的，是自上世纪第二次世界大战以来最严重的衰退。过去的两个月里，美国超过2000万人失业，下个月美国的失业率或将达到顶峰。美联储调查发现，在年收入低于4万美元的家庭中，有40%在3月失业。

美联储“出手”的速度和力度也是前所未有的。在迅速将联邦基金利率降到零后，还推出了一系列紧急贷款工具。

鲍威尔为美联储的这波操作提供了四个理由：首先，购买国债和机构的抵押支持证券是为了维持市场的运转；其次，流动性支持措施（扩大与其他央行的流动性互换等）是为了支持货币市场平稳运行；第三，为企业、家庭和州政府提供流动性支持；第四，暂时调整监管政策，允许银行扩充资产负债表，支持家庭和企业消费者。

鲍威尔肯定了美联储的一系列措施起到了稳定市场的作用，并将持续到经济复苏。他重申，美联储将继续使用所有工具直至危机结束、经济复苏走上正轨。他补充道，美联储目前提供的流动性在未来仍将面临偿付问题，因此额外的财政政策支持是很有必要的。

鲍威尔讲话期间，部分美联储联邦基金期货再度升破100.00，市场交易员押注在2021年初之前或出现负利率。不过，对此，鲍威尔也再度重申，美联储的立场并没有改变：负利率不合适。而在地时间5月12日，特朗普发送推特称，只要其他国家受益于负利率，美国也应该这么做。